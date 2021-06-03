Завод по производству рефрижераторных контейнеров появится на Колыме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Магаданские власти намерены построить в регионе по программе развития морского порта Магадан завод по производству рефрижераторных контейнеров. Об этом в четверг сообщил губернатор Колымы Сергей Носов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня инвестиции в рефконтейнеры необходимы, и они обязательно будут. <...> Строительство завода предусмотрено. Мы его в любом случае построим", - сказал глава региона.

По словам Носова, финансирование для строительства объекта будет обеспечено, так как его создание входит в программу развития рыбного порта Магадана. "Мы на форуме подписываем соглашения с ВТБ, с рыбаками о возможности инвестиций в наш рыбный порт до 25 млрд рублей. Хоть за год мы можем это сделать (привлечь инвестиции в полном объеме - прим. ТАСС), но есть реальные сроки, которые определяются разработкой концепции и ее утверждением, разработкой проектно-сметной документации и реализацией. На мой взгляд, понадобится от трех до пяти лет", - сказал Носов.

В марте сообщалось, что в России может появиться новый завод по производству рефрижераторных контейнеров. Вопрос прорабатывался Министерством рыбного хозяйства Камчатского края при участии правительства Магаданской области. Однако точного решения тогда не озвучили. Гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов отметил, что в России существует проблема производства комплектующих для рефрижераторных контейнеров - фитингов и стали необходимого уровня качества. При этом поставка комплектующих в Магаданскую область из-за рубежа существенно скажется на цене конечной продукции.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.