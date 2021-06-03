С октября 2020 года число безработных в Москве снизилось в пять раз

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество безработных в Москве снизилось в пять раз с октября 2020 года. Ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась практически по всем направлениям, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На конец мая этого года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил рекордно низкие с прошлогоднего апреля 0,63%. <...> Численность безработных в Москве поступательно снижается по мере роста экономики и спроса на рабочую силу с октября 2020 года. На 30 мая этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 46,7 тыс. человек - это на 51,6% ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал об идущем параллельно резком снижении уровня напряженности на московском рынке квалифицированного труда в этом году по сравнению с прошлым.

"Количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 107%, тогда как число резюме от соискателей на этом фоне почти не выросло, составив +3%", - уточнил Пуртов.

В феврале Ефимов сообщал, что в конце декабря безработица в Москве составляла 1,3%.