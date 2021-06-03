Савельев надеется, что к 2024 году в России введут биометрию во всех видах транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Министр транспорта Виталий Савельев выразил надежду, что к 2024 году в России будет введена биометрия во всех видах транспорта.

"В ближайшем обозримом будущем, к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами как для граждан России биометрия, то есть наше лицо - документ, по которому мы будем проходить в автобусы, самолеты, железнодорожный транспорт", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.