ВЭБ может договориться о финансировании семи проектов в рамках Фабрики на 750 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать соглашения о финансировании семи проектов общей стоимостью более 750 млрд руб. в рамках Фабрики проектного финансирования. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах форума первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"ВЭБ.РФ на ПМЭФ планирует подписать соглашения по семи проектам общей стоимостью более 750 млрд руб., которые будут реализовываться с применением механизма Фабрики проектного финансирования. Это, в том числе и новые проекты, например финансирование второй очереди освоения Удоканского месторождения, модернизация тепловых электростанций, освоение Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд, создание производства метанола в Амурской области", - сказал он.

Объем участия ВЭБ.РФ во всех этих проектах оценивается более чем в 170 млрд руб., но будет еще уточнен в ходе структурирования сделок, добавил Цехомский.

Фабрика проектного финансирования, запущенная в 2018 г., предполагает выдачу льготных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд руб. в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами являются одновременно госкорпорация "ВЭБ.РФ" и несколько банков. Они предоставляют заемщику синдицированный (совместный) кредит.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.