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ПМЭФ-2021

Минфин готов к встрече с металлургами в случае необходимости

Глава министерства Антон Силуанов сообщил, что пока в графике ведомства таких встреч нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минфин пока не проводит встреч с металлургами, но готов к их проведению в случае возникновения необходимости, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Наши коллеги участвуют в таких встречах, участвуют. Надо ли мне встречаться непосредственно? Не знаю. Хотя мы такие дискуссии вели, когда вводили демпфер на нефтепродукты. И когда увеличивали налогообложение металлургов в прошлом году, такие встречи проводили. Пока у нас в графике этого нет, но, при необходимости, почему бы и нет", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ-2021
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