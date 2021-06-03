Минфин готов к встрече с металлургами в случае необходимости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минфин пока не проводит встреч с металлургами, но готов к их проведению в случае возникновения необходимости, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Наши коллеги участвуют в таких встречах, участвуют. Надо ли мне встречаться непосредственно? Не знаю. Хотя мы такие дискуссии вели, когда вводили демпфер на нефтепродукты. И когда увеличивали налогообложение металлургов в прошлом году, такие встречи проводили. Пока у нас в графике этого нет, но, при необходимости, почему бы и нет", - сказал Силуанов.