"Сбер" поможет Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Ингушетия и "Сбер" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ, подписанный главой региона Махмудом-Али Калиматовым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом, предполагает внедрение цифровых медицинских технологий в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Ингушетии.

"Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, "Сбер" окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики", - передает пресс-служба слова Грефа во время подписания документа.

Как сообщается, стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в целях исполнения мероприятий ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

"Также подразумевается поддержка реализации программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности, правопорядка в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера. Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен взаимодействовать в целях развития пассажирского транспорта и в разработке и реализации образовательных программ на территории Ингушетии", - добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.