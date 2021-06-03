НАМИ прорабатывает возможность создания Aurus с полностью электрическим двигателем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский автомобильный институт, ФГУП "НАМИ", прорабатывает возможность создания Aurus, работающего полностью на электрическом двигателе. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов. Пока семейство автомобилей работает на гибридном двигателе.

"На сегодняшний день текущая платформа Aurus - гибридная, что, в том числе подтверждает серьезные компетенции НАМИ в разработке электротранспорта. Безусловно, создав такой автомобиль и выпустив его в серийное производство, мы уже думаем о следующих поколениях, вариантах развития. Представленный в Татарстане автомобиль на водороде - один из возможных вариантов развития поколений Aurus. Также это может быть полностью электрическая платформа, возможны еще какие-то [варианты]. Мы сейчас находимся на этапе поиска и подбора оптимальных решений", - сказал Каримов.

Он отметил, что вариант Aurus на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

В настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе - 4,4 л. Максимальная заявленная производителем скорость - 250 км/ч, до 100 км/ч он разгоняется за шесть секунд.

31 мая, во время запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге, был представлен разработанный НАМИ автомобиль Aurus на водородном топливе. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

О проекте

Проект "Единая модульная платформа" (ЕМП) под кодовым названием "Кортеж" с 2013 года реализуется научным центром по заказу Минпромторга России. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Например, НАМИ в ходе проекта разработал девятиступенчатую коробку передач, а также три вида турбированных двигателей - рядный четырехцилиндровый (250 л. с.), восьмицилиндровый (650 л. с.) и двенадцатицилиндровый (850 л. с.).

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей.

Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.