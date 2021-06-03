Литва намерена взять под свой контроль смычки энергосистемы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 3 июня. /ТАСС/. Литва считает необходимым полностью взять под свой контроль смычки системы электропередачи с Белоруссией, которые в настоящее время находятся в совместном ведении стран - участниц единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом в четверг сообщила компания Litgrid, являющаяся оператором электросетей Литвы.

"С вводом запрета на экспорт электроэнергии Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) Литва должна выполнять установки соответствующего [литовского] закона и обеспечить самостоятельный контроль над линиями электропередачи с Белоруссией", - приводятся слова руководителя компании Рокаса Масюлиса в сообщении, размещенном на сайте Litgrid.

Как напомнил литовский оператор, в настоящее время такие смычки являются общим ресурсом участников БРЭЛЛ. Litgrid уведомила операторов этой единой системы о том, что приступает к правовым процедурам по взятию контроля на себя.

В Вильнюсе считают, что БелАЭС возводилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны. "Для полномасштабного выполнения установок закона о запрете на поставки в Литву электроэнергии, выработанной небезопасными станциями, необходим самостоятельный контроль над смычками электропередачи", - пояснили в Litgrid.

В среду Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию БелАЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока.