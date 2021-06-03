Международные резервы России за неделю выросли на $5 млрд

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 28 мая 2021 года выросли на 0,8% (или на $5 млрд) по сравнению с показателем на 21 мая и составили $605,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа России, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.