Правительство выделило Удмуртии 300 млн рублей дотаций на выравнивание бюджета

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство выделило Удмуртской Республике из резервного фонда 300 млн рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале кабмина.

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 300 млн рублей на предоставление бюджету Удмуртской Республики дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

В распоряжении отмечается, что средства выделены в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов" государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Ранее сообщалось, что в марте депутаты Госсовета Удмуртии приняли поправки в бюджет региона на 2021 год со следующими прогнозными показателями: доходы - 86 млрд 712 млн рублей, расходы - 90 млрд 418 млн рублей, дефицит - 3 млрд 706 млн рублей.