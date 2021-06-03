Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху "Камаза"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения завода двигателей ПАО "Камаз" в Набережных Челнах ознакомился с возможностями современной конвейерной линии в сборочном цеху и попробовал собственноручно осуществить операции по установке головки блока цилиндров.

Главная особенность линии в том, что она управляется операционной системой, которая регистрирует точность и последовательность выполнения всех операций, записывая данные в электронный паспорт двигателя и автомобиля. Таким образом система осуществляет статистическое управление качеством выпускаемой продукции и применяет защиту от непреднамеренных ошибок по безопасности и по качеству.

Один из рабочих подробно объяснил Мишустину особенности функционирования системы и предложил ему попробовать самому осуществить операцию самостоятельно, установив головку блока цилиндров двигателя. Мишустин с большим интересом проделал все необходимые манипуляции. После этого он проверил в системе, хорошо ли справился с задачей, и явно остался доволен процессом.

Другой рабочий показал премьеру как устанавливается масляный картер. На этой линии оборудование было оснащено функцией позиционирования для обеспечения выполнения последовательности затяжки резьбовых соединений. Как объяснил сотрудник "Камаза", система запрограммирована таким образом, чтобы не позволить выполнять манипуляции в произвольном порядке.

Экспортный потенциал

Мишустин оценил экспортный потенциал современных двигателей, которые выпускает ПАО "Камаз". Ознакомившись с производством, глава кабмина отметил, что новые двигатели хороши и с точки зрения дизайна.

"Современный двигатель - вы уже 12 тысяч в год делаете - это классный задел на то, чтобы лидировать в своей отрасли. Но "Камаз" и есть один из лидеров в мире по производству своего класса автомобилей", - сказал глава правительства.

Отдельное внимание Мишустин уделил экологичности предприятия. "На самом деле, уровень зеленой экономики, которую вы демонстрируете здесь, позволяет через 50 метров строить дома. Здесь очень выдержаны все соответствующие нормативы", - заметил премьер. Он также добавил, что производство соответствующим образом сертифицировано. "Это позволяет нам расширять и увеличивать экспорт. Все стандарты взаимозаменяемости соответствующих технологических партнеров выдержаны, поэтому "Камаз" в этом смысле мощный мировой гигант и флагман отечественного грузового автомобильного транспорта", - добавил он.

Осмотрев готовый образец двигателя Р6, Мишустин подчеркнул, что "это очень красиво с точки зрения дизайна". В целом же современное производство, созданное на "Камазе", по словам премьера, является образцом профессионализма старой школы и самых последних технологий. Он обратил внимание, что коллектив предприятия молодой, что вкупе с современным оснащением позволяет демонстрировать новый уровень эффективности производства. Кроме того, Мишустин похвалил и продуманное импортозамещение.

Также в рамках посещения предприятия Мишустин осмотрел производство каркасов кабин. Здесь более 100 роботов и роботизированных станций выполняют задачи по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и "Камаз". Завод оборудован новейшим современным оборудованием, а квалификация персонала соответствует высоким стандартам производства Daimler Truck AG.

"Здесь вообще все похоже на индустрию 4.0, когда оптимизированы все процессы, аккуратно это сделано, продумано и со всеми экологическими моментами для того, чтобы требования к зеленой энергетике были обеспечены. То, что вы сделали (стандарт) Евро-5, и уже выходит стандарт Евро-6, означает, что нам можно наращивать экспорт. Я сам встречался с коллегами из стран СНГ в Минске. Абсолютно все спрашивают только об одном: каким образом можно еще приобрести новые модели "Камаза", - сказал Мишустин.