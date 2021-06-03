ВЭБ.РФ поможет Астраханской области провести реформу общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве Астраханской области с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ поможет в реализации проекта по реформе общественного транспорта посредством механизма государственно-частного партнерства или концессии. Соответствующие договоренности были достигнуты в четверг на встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и заместителя председателя - члена правления государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Олега Говоруна на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ситуация с общественным транспортом в регионе крайне сложная. В свое время было принято не очень дальновидное решение о ликвидации в Астрахани системы государственных и муниципальных перевозок. Сейчас совместно с институтами развития мы подошли к формированию системы транспортного планирования, привлекаем крупных игроков с опытом реализации подобных проектов в других регионах. Необходимо просчитать реальную потребность в подвижном составе и обновить его коренным образом с учетом требований по оснащению автоматизированными навигационными системами", - цитирует Бабушкина пресс-служба губернатора.

Совместная работа предполагает поэтапную реализацию сразу нескольких проектов: обновление подвижного состава автобусных перевозчиков через предоставление лизингового финансирования, модернизацию системы общественного транспорта Астраханской агломерации с помощью инвестиционных или концессионных договоренностей, связанных с автобусными маршрутами, создание единого оператора общественного транспорта. Важным моментом станет разработка нового тарифного меню с переходом на безналичные способы оплаты проезда в общественном транспорте, а также повсеместное внедрение электронного билета, уточнили в пресс-службе.

По словам Говоруна, "сотрудничество с Астраханской областью позволит модернизировать общественный транспорт агломерации, обеспечив астраханцев, жителей области, туристов и гостей региона современной, безопасной и высококачественной транспортной услугой", добавили в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.