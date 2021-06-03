Греф высказался против ретроспективного повышения налогообложения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ретроспективное повышение налогообложения в России может сказаться на инвестиционном климате.

"Я вообще не большой сторонник повышения налогообложения - раз. Второе: я, конечно, не рассматриваю варианты ретроспективного повышения налогообложения", - сказал он в эфире телеканала "Дождь" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также он добавил, что стабильное законодательство в данной области на период реализации инвестиционных проектов является критическим условием здорового инвестиционного климата.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.