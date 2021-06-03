В Минске заявили, что контроль Литвы над энергоперемычками с Белоруссией невозможен

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Белоруссия не получала никаких уведомлений от Литвы в связи с намерением усилить контроль над энергоперемычками с Белоруссией для блокады электроэнергии с БелАЭС и считает, что сделать это технически невозможно. Об этом заявили в четверг в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Если Литва нацелена на отключение трансграничных линий электропередачи, она должна согласовать эти действия с участниками соглашения БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва - прим. ТАСС), в том числе с белорусской стороной, - отметили в пресс-службе. - В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях".

В ведомстве отметили, что Белоруссию и Литву связывают 13 линий электропередачи, четыре из них - элементы системообразующей сети 330 кВ. "В соответствии с соглашением БРЭЛЛ осуществляется их совместное управление - через центры диспетчерского управления с каждой стороны. Это международная практика. "Взять все в одни руки", как это декларирует Литва, невозможно технически", - отметили в Минэнерго. При этом там пояснили, что понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому "в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление".

Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что литовские власти инициируют изменение схемы управления перемычками между литовской и белорусской энергосистемами, чтобы предотвратить попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, которая строится в Островце Гродненской области, вблизи литовской границы. По его словам, с началом производства электроэнергии на БелАЭС вступают в силу положения "антиостровецкого" закона, которые предоставляют дополнительные правовые рычаги по предотвращению попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок.