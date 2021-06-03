ЕАЭС намерен завершить подготовку к переговорам о зоне свободной торговли с Ираном в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце июня 2021 года завершат подготовку к переговорам о зоне свободной торговли с Ираном. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи главы комиссии Михаила Мясниковича и министра энергетики Ирана Реза Ардаканиян, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Необходимые решения о начале переговоров приняты в ЕАЭС в декабре прошлого года, сейчас страны союза заканчивают формирование конкретного мандата на переговоры. Рассчитываем, что уже в конце июня 2021 года нами будут завершены необходимые процедуры и мы будем готовы приступить к переговорам", - говорится в сообщении.

В 2020 году товарооборот между ЕАЭС и Ираном вырос на 18,5% по сравнению с показателями 2019 года, достигнув $2,9 млрд. Экспорт стран ЕАЭС в Иран в первом квартале 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5%, а импорт - на 20%.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года.

Товарооборот стран ЕАЭС с Ираном за январь - март 2021 года увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наибольшую долю в торговле ЕАЭС с Ираном занимает Россия (78,6%). Доля Казахстана - 11,2%, Белоруссии - 0,7%, Армении - 8,9%, Киргизии - 0,7%.