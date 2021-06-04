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"Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации". Видеотрансляция

Участники мероприятия обсуждают, как ориентировать систему госуправления на потребности гражданина

ТАСС/ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит деловой завтрак "Сбера" на тему "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации".

Участники мероприятия обсуждают, как ориентировать систему госуправления на потребности гражданина, какие социальные и экономические задачи должны стать центральными в новой стратегии правительства. Также они рассуждают, как не попасть в ловушку эффектных, но неэффективных мер и появится ли в России в ближайшие годы привлекательный образ будущего, в который поверит общество и бизнес.

Модератором выступает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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РоссияПМЭФ-2021
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