В Иркутской области осенью планируют принять закон по развитию инвестиционной деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют осенью принять новый закон, направленный на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Об этом ТАСС сообщил в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планируем все-таки принять областной закон на осенней сессии "Об инвестиционной деятельности в Иркутской области". Сегодня регион к инвестированию готов. Сейчас надо создавать условия для создания инфраструктурных проектов. Заинтересованность есть у многих крупных компаний", - сказал Кобзев.

Он отметил, что пандемия в целом не влияет на активность инвесторов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.