Около 3,8 млрд рублей вложит инвестор в реконструкцию завода сухих молочных смесей в Истре

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по реконструкции завода по производству сухих адаптированных молочных смесей в Истре с ЗАО "Инфаприм". Планируемый объем инвестиций составит около 3,8 млрд рублей, об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что соглашение на ПМЭФ подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский и акционер ЗАО "Инфаприм" Зафар Азимов.

"Проект предусматривает реконструкцию в городском округе Истра Московской области завода по производству сухих адаптированных молочных смесей - заменителей женского молока - и сухой "молочной основы". Объем производства составляет 16,6 тыс. тонн заменителей грудного молока в год. Планируемый объем инвестиций - 3,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Воскресенского.

Он пояснил, что завершение работ запланировано на 2023 года. В результате на заводе появится свыше 120 новых рабочих мест. Товары, производимые на предприятии, планируется поставлять во все регионы РФ и страны СНГ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.