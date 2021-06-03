Мишустин проехался на новом электробусе "Камаз"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым и главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым проехался на новом электробусе, выпущенном на заводе "Камаз".

Когогин предложил Мишустину лично опробовать этот вид экологически чистого городского транспорта. За пять минут Мишустин переехал по территории "Камаза" с завода двигателей на завод каркасов кабин.

Правительственная делегация с комфортом расположилась в салоне электробуса. "Билеты все купили?" - пошутил Минниханов, обращаясь к своим гостям. "Рустам Нургалиевич, пробовали водить такой серьезный грузовой транспорт?" - в ответ парировал Мишустин, заметив, что глава Татарстана мастер в этом деле. "Конечно", - с улыбкой и определенной гордостью ответил Минниханов.

Когогин рассказал, что Казань проявила интерес к закупке электробусов со следующего года. Гендиректор "Камаза" сообщил, что пока заказ для Казани составляет 50 штук, еще 350 электробусов получит Москва. Тем не менее, по его словам, другие города пока не проявляют интереса. "Сергей Викторович, нам надо поговорить на эту тему" - заметил Мишустин, обращаясь к главе "Ростеха".

По дороге Мишустин обсудил со своими попутчиками влияние пандемии на бизнес "Камаза". "Вообще не повлияла", - заявил Когогин, заметив, что государственная поддержка помогла сохранить занятость.