Мантуров: серийный выпуск внедорожника Aurus начнется во втором полугодии 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется во втором полугодии 2022 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Мантурова, серийный выпуск автомобиля Aurus на водороде возможен лишь в долгосрочной перспективе.

"В долгосрочной перспективе, это пока лабораторный образец", - сказал он.

"Мы сначала должны отработать технологию, лабораторные образцы, и посчитать, и понять на какие типы автомобилей это лучше адаптируется, какой под это рынок, чтобы посчитать потребительский спрос", - пояснил Мантуров.

"Мы параллельно будем делать еще электрический полностью. И то, что вы видели - гибридный", - сказал министр.

Ранее директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов сообщил ТАСС, что институт прорабатывает возможность создания Aurus, работающего полностью на электрическом двигателе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.