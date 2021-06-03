Датское ведомство не подтвердило разрешение на прокладку Baltic Pipe

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не признал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом в четверг сообщается на сайте датского оператора транспортной системы Energinet.

"12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", - отмечено в сообщении.