"Лукойл" рассчитывает стать оператором проекта Достлук на шельфе Каспия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект Достлук, расположенный на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Месторождение Достлук. Идут сейчас переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и президенту Туркменистана и президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП. Мы бы хотели быть оператором этого проекта, долю пока не знаем", - сказал он.

По данным Argus media, запасы нефти в месторождении оцениваются в 65-130 млн тонн. Компания проявляла к нему интерес еще с 1990-х годов. Однако проект являлся предметом разногласий между Азербайджаном и Туркменией, которые оспаривали его принадлежность друг у друга. В начале этого года страны договорились о совместной разработке месторождения.