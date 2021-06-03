Предложение ЕЭК о запрете вывоза лома из ЕАЭС поступило к заседанию 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Предложение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о запрете вывоза лома из ЕАЭС поступило в составе материалов к заседанию коллегии ЕЭК 15 июня, Минэкономразвития к этому времени подготовит и представит позицию РФ, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

"Такое предложение поступило в составе материалов к заседанию Коллегии Евразийской экономической комиссии на 15 июня. К этому времени подготовим и представим свою позицию", - сказал министр.