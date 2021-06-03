Набиуллина подтвердила, что ЦБ не будет рассматривать снижение ключевой ставки 11 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ЦБ России точно не будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 11 июня, размер и необходимость "шага" повышения обсуждать преждевременно, сообщила ТАСС глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Мы рассмотрим варианты на заседании совета директоров. Единственное, что я могу сказать определено, вариант снижения не будет рассматриваться. Необходимость и размер шага будет зависеть от того, как мы оценим информацию с динамикой инфляции, развитием экономики. Сейчас шаги давать и любые прогнозы преждевременно", - сказала она.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ сообщила, что Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит сохранение ключевой ставки или ее повышение шагом на 0,25 п. п. либо 0,5 п. п.