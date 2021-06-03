Догазификацию домовладений в КБР начнут проводить в ноябре 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Для подключения пяти тыс. домовладений к газоснабжению в Кабардино-Балкарии (КБР) в настоящее время требуется 600 млн руб., программу запустят в регионе в ноябре 2021 года. Такие данные были озвучены во время встречи главы республики Казбека Кокова с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КБР.

"Обсуждены планы по реализации в Кабардино-Балкарии закона о бесплатной газификации, который в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина был принят в минувший вторник Госдумой. В программу финансирования газификации так называемой "последней мили" - расстояния от газовой трубы до границ участка - в Кабардино-Балкарии включены более пяти тыс. домовладений в районах жилой застройки, сумма затрат составит около 600 млн руб., догазификацию планируют начать уже в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Коков отметил, что это имеет огромное значение для многих жителей республики. "Новый закон будет способствовать развитию наших городов и сел, улучшению качества жизни людей", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.