Зампред ЦБ считает, что восстановление российской экономики завершилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Фаза восстановления российской экономики закончилась. ВВП вернется к докризисным значениям к середине года, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы считаем, что восстановительная фаза роста завершилась. И уже к середине года ВВП выйдет на уровень четвертого квартала 2019 года", - сказал он.

Прогноз Минэкономразвития РФ по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%. По прогнозу Банка России, в 2021 году ВВП страны увеличится на 3-4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023-м.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.