"Калашников" ожидает от банковской системы перехода на цифровую валюту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" хотел бы перейти на систему расчетов в цифровой валюте. Об этом заявил в четверг на форуме ПМЭФ-2021 владелец "Калашникова" Алан Лушников.

"Что мы бы ожидали от банковской системы - переход на небанковскую систему расчетов. Все время говорят о цифровых валютах - это нам очень нужно", - сказал Лушников.

Он пояснил, что эта система не привязана к SWIFT и не контролируется банкирами.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.