Ozon и "Почта России" создадут дополнительные сервисы для предпринимателей страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ozon и "Почта России" подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области электронной коммерции. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

Документ подписали генеральный директор Ozon Александр Шульгин и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Партнерство Ozon и национального почтового оператора в первую очередь поможет дать еще больше сервисов продавцам маркетплейса", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, стороны будут активно сотрудничать для привлечения и поддержки продавцов на маркетплейсе, прежде всего в отдаленных регионах. Также запланировано расширение сотрудничества по курьерской доставке. Курьеры "Почты России" будут доставлять заказы Ozon из почтовых отделений на дом покупателям. Отмечается, что эти и другие меры позволят значительно увеличить количество доставок "Почтой" от продавцов Ozon по России и в страны СНГ.

"E-commerce в России развивается очень стремительно и, учитывая размеры территории РФ и СНГ, на ускорение роста очень позитивно влияют партнерства между ведущими игроками электронной коммерции и логистического рынка. <...> С "Почтой России" нас связывает многолетнее сотрудничество, и мы рады развивать его, чтобы дать еще больше возможностей предпринимателям по всей стране", - сказал генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.