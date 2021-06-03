"Лукойл" удерживает цены на бензин на своих АЗС в пределах инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уровень цен на бензин на АЗС "Лукойла" остаются в пределах инфляции и абсолютно обоснованы. Об этом сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума вице-президент компании Леонид Федун.

ФАС в этом году выносила несколько предупреждений дочерним компаниям "Лукойла" о снижении цен на нефть.

"Это является каким-то недопониманием, поскольку сегодня существует демпфер, его сформировало правительство и мы действуем строго в рамках этой демпферной программы, повышение цен не превышает существующий уровень инфляции", - сказал Федун.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.