В "Лукойле" считают, что нефть может стать выше $80 в 2021 году при ослаблении доллара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Цена нефти может превысить $80 за баррель в текущем году в случае ослабления курса доллара, и опуститься ниже $50 за баррель при его укреплении. Об этом сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

"Зависит от того, какие будут колебания доллара. Слабый доллар цену может подбросить и выше [$80 за баррель], сильный доллар - цена упадет. Все зависит от того, как себя будет вести ФРС", - сказал Федун, отвечая на вопрос, может ли цена на баррель нефти превысить $80 в текущем году.

Он отметил, что курс доллара привязан к ставке ФРС.

"Если ФРС будет ослаблять доллар, то мы не знаем лимит, на который он вылетит. Если он прекратит политику смягчения и начнет повышать ставку - нефть тут же упадет и может падать до $50 за баррель, может ниже. Может, даже в этом году - когда будет очередное заседание ФРС", - сказал Федун.

Сохранение добычи

Россия способна сохранить до 80% своей добычи нефти при любом развитии климатической повестки, полагает Федун.

Ранее МЭА выступило с докладом по планам перехода к углеродной нейтральности к 2050 году.

"Международное энергетическое агентство является лоббистом так называемой "новой энергетики". Оно делает все, чтобы это пропихивать. Имеет ли это целью защиту климата? В какой-то степени да, но именно в какой-то степени. И при любом климатическом сценарии, даже таком радикальном, Россия до 80% своей добычи сохраняет", - сказал Федун.

"По той программе, которую рисует Бироль (глава МЭА Фатих Бироль - прим. ТАСС), на мой взгляд, это фантазия, не имеющая ничего общего с реальной действительностью", - добавил Федун.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.