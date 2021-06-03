Экспорт кубанского вина с начала 2021 года вырос почти на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Экспорт винодельческой продукции производителей Краснодарского края за первый квартал 2021 года вырос на 24,5% и составил более 136 тыс. декалитров. Об этом в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"За 4 месяца этого года объем экспорта кубанских вин увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 почти на четверть, прирост составил 24,5%", - сказал Руппель.

Он уточнил, что всего виноделы экспортировали более 135 тыс. декалитров продукции.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.