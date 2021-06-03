Первый в РФ селекционный центр для молочного скота начнут строить в 2022 году на Кубани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Строительство первого в России селекционно-генетического центра для молочного животноводства начнется в Павловском районе Краснодарского края в 2022 году. Это позволит региону заниматься собственной селекцией и не закупать поголовье скота из других стран, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, уточнив, что соглашение о строительстве подписано в четверг в ходе ПМЭФ.

"Селекционно-генетический центр со станцией получения семени и лабораторией трансплантации эмбрионов построят в Павловском районе. Он будет рассчитан на единовременное содержание 1,2 тыс. коров", - сообщил собеседник агентства.

Строительство центра начнется в 2022 году, завершить его планируют в 2025 году. При выходе на проектную мощность ежегодно планируется производить 14,5 тонн молока, 200 голов нетелей, 5 тыс. штук эмбрионов.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, за последние 30 лет в регионе удалось нарастить поголовье крупного рогатого скота, в прошлом году с каждой коровы были получены рекордные 9 тонн молока. Как отметил гендиректор ООО "Кубанский селекционно-генетический центр" Антон Толстопятов, технологический процесс в центре будет автоматизирован, а само предприятие даст порядка 100 новых рабочих мест.

Об отрасли в регионе

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году субсидии на производство молока превысят 1 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.