"Яндекс" создаст совет для обсуждения с партнерами в том числе проблемы "колдунщиков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Яндекс" создаст специальный совет для общения с партнерами, в рамках которого будет обсуждаться в том числе доступ к сложным обогащенным ответам на поисковые запросы - так называемым колдунщикам. Об этом сообщил в четверг директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы хотим в ближайшее время объявить о том, что сформируется экспертный совет единый "Яндекса", такая площадка для дискуссий, для тем, которые волнуют, по сути, наших партнеров", - сказал он на сессии "Безопасное развитие экосистем - что лежит в основе?".

По его словам, одной из ближайших тем для обсуждения станет безопасность данных партнеров. "Но и горячий вопрос, который тоже вокруг "Яндекса" обсуждается, это тема с обогащенными ответами. Тоже в рамках этого экспертного совета [она] может быть обсуждена", - добавил представитель компании.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС пояснили, что экспертный совет "будет собираться отдельно по каждой актуальной теме и включать представителей компаний и ассоциаций, которые наиболее заинтересованы в поиске решения по ней". "В планах совета - обсудить такие темы, как переход от использования технологии cookie (фрагменты данных, которые хранятся на компьютерах пользователей для их идентификации сайтами и сбора статистики - прим. ТАСС) на альтернативные форматы, показ лицензируемого контента в поиске и практики по борьбе с пиратством. Одну из первых встреч совета "Яндекс" планирует посвятить обсуждению партнерских обогащенных ответов в поиске - принципам, по которым они будут формироваться", - рассказали в пресс-службе.

Суть вопроса

В августе 2020 года ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф. Дело будет рассматриваться 9 июня.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с IТ-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила: так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре ivi обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.