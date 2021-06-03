Борисов опасается, что рост цен на металл скажется на выполнении ГОЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Рост цен на металл может поставить под угрозу выполнение гособоронзаказа и других важных мероприятий для государства, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Коллеги, будьте социально ответственными. Мы боимся, что запланированные мероприятия по гособоронзаказу из-за неконтролируемого роста цен на 70% приведет к тому, что страна не получит в штуках", - обратился Борисов к участникам одной из секций.

Он подчеркнул, что в этом случае "министр обороны будет вынужден обратиться к верховному главнокомандующему". "Встанет под угрозу выполнение и особо важных мероприятий для государства в целом", - подчеркнул вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.