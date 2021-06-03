ВЭБ.РФ предложит крупным компаниям инвестировать в стартапы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена продвигать инновационные разработки для инвестирования крупными игроками на российском рынке. Об этом в четверг сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Для нас большой вызов - научиться в этой инновационной среде работать. Мы будем полагаться на компетенции - на фонд Бортника, фонд "Сколково", дальше мы пойдем к партнерам, большим и средним капиталистам и будем продвигать, чтобы они инвестировали", - пояснил Шувалов.

В свою очередь, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, в рамках сессии отметил, что на российском рынке компании часто не хотят сотрудничать с другими и преувеличивают свой потенциал. "В этом смысле ВЭБ.РФ может сыграть колоссальную роль. Ваши партнерские связи, возможности, клиенты, с которыми вы работаете, это блестящая платформа для развития стартапов, которые попали в "Долину смерти": когда есть продукт, но не знают, что с ним делать и как продавать", - добавил Кулешов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.