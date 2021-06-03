Три новых индустриальных парка появятся в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья подписали ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подразумевающих создание трех индустриальных парков на территории региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2021, в Московской области появится три индустриальных парка", - говорится в сообщении.

К 2028 году в Подольске будет построен новый индустриальный парк на земельных участках площадью около 170 га. Соглашение было подписано с компанией ООО "Индустриальный парк "Южный". Предполагается, что на данной территории будет создано свыше 7 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит около 12 млрд рублей.

Еще две инвестиционные площадки создаст в Подмосковье PNK group. Планируемый объем инвестиций составит около 100 млрд рублей в индустриальный парк в городском округе Домодедово, еще порядка 12 млрд рублей - в городском округе Пушкинский. Будет создано около 60 тыс. рабочих мест. В Домодедове проект будет реализован до 2028 года, в Пушкинском округе - до 2026 года.

"Новые договоренности с инвесторами, закрепленные в подписанных сегодня соглашениях, позволят областному правительству совместно с бизнесом координировать действия по развитию инвестиционного климата в регионе. В рамках этой работы в Московской области появятся новые современные предприятия, бюджет региона получит дополнительные доходы, будут созданы новые рабочие места, и жители Подмосковья получат возможность трудоустроиться рядом с домом", - процитировали в пресс-службе слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.