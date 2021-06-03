Система маркировки табака может принести в бюджет 70-100 млрд рублей в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Система маркировки табака может принести в бюджет дополнительно 70-100 млрд рублей в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на сессии ПМЭФ.

"И, конечно, мы сейчас рассчитываем, что по мере развертывания система маркировки и в табаке, и в легкой промышленности будет способствовать "обелению" рынка. По нашим оценкам, здесь мы полностью согласны с Минпромторгом, только по табаку мы оцениваем порядка 70-100 млрд рублей, и, конечно, если все заработает как должно быть, конечно, это те деньги, которые могут оказаться в бюджете в следующем году или через год", - сказал Сазанов.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В конце апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за перевозку по стране партий табачной продукции, немаркированной в соответствии с российским законодательством.

Согласно документу, в Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается установить ответственность за перемещение по стране немаркированной табачной продукции, в том числе являющейся товаром ЕАЭС. Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 600 сигарет, или 150 сигар, или 750 г табака, или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека.

Штраф за перевозку продукции свыше этих норм составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан с ее конфискацией.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.