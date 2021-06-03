ЦБ предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк России предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет в целях получения ими знаний и опыта. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью телеканалу "Известия".

"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться, более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а чтобы получить знания. Разницы по большому счету - если родитель за тебя платит, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать - нет. Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей, по возможности, работы на бирже. Но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто", - сказал он, уточнив, что речь идет о том, чтобы допускать подростков к торговле на финансовом рынке с 12 лет.

"Все зависит от того, что преподают в школе. <…> Есть продвинутые школы, которые преподают математику опережающим образом, поэтому дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы начать пробовать элементарные финансовые продукты", - добавил представитель регулятора.

Швецов подчеркнул, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующее знание и практический опыт, "если речь идет о небольших суммах и это не разорительно для бюджета семьи, но полезно для самого ребенка".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.