"Норникель" намерен выпустить партию углеродно-нейтрального никеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 июня. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" в ближайшее время планирует выпустить партию углеродно-нейтрального никеля. Об этом сообщил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

"Компания "Норникель" выпустит в ближайшее время партию углеродно-нейтрального никеля. Это новый продукт, который пойдет на рынок", - сообщил Батехин на сессии "Промышленная революция в финансовой сфере: токенизированные активы, цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков". По его словам, он будет выпускаться в форме токенов и будет интересен промышленным потребителям.

В конце 2020 года палладиевый фонд "Норникеля" выпустил первые промышленные токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными партнерами. В "Норникеле" надеются, что токенизация сможет монетизировать будущее производство металлов и станет альтернативным источником финансирования компании.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.