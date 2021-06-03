Кубань начала экспортировать вино в США и Канаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кубанские виноделы в этом году начали экспортировать свою продукцию в страны Северной Америки - США и Канаду. Всего в данный момент экспортировано около 1,9 тыс. декалитров продукции, сообщил ТАСС в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Винодельческая продукция в прошлом году экспортирована в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Украину, Китай, Казахстан, Молдавию, Латвию, Эстонию, Швейцарию, Германию, Норвегию. Мы держим связь с предприятиями и буквально недавно узнали, что в этом году пробные партии кубанского вина были поставлены в США и Канаду", - сказал Руппель, уточнив, что всего экспортировано около 1,9 тыс. дал продукции.

Он уточнил, что в следующем году, по планам, кубанские вина начнут экспортировать все страны Скандинавии.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.