В Анапе построят два премиальных отеля

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Отели премиум-сегмента, которые будут работать по системе "все включено", построит в Анапе компания " Арбат отель менеджмент". Общий объем инвестиций в проект составляет около 13 млрд рублей, соответствующее соглашение было подписано на Петербургском экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В строительство отелей 4 и 5 "звезд" в Анапе инвестируют 13 млрд рублей. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2021 подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр города-курорта Василий Швец, председатель совета ООО "Арбат отель менеджмент" Андрей Уманский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение предусматривает строительство двух отелей: Alean resort suits Riviera категории "4 звезды" и Alean Premium Anapa, которые будут работать по системе "ультра все включено". В нем также будут крытый аквапарк, термальный, спортивный и медицинский комплексы, SPA-центр, конгресс-центр на 1000 человек, теннисная академия, детский парк аттракционов, бассейны, летний концертный зал и рестораны.

"Сегодня есть рост цен на номерной фонд. Это рынок, и его не остановить. Здесь должны быть только конкуренция и насыщение рынка предложением. А сейчас мы видим, что 90% фонда в гостиницах "5 звезд" выкуплено. Значит, должны наращивать темпы строительства таких отелей и гостиниц", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В этом году регион планирует принять около 17 млн туристов.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.