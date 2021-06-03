"Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" объединят усилия для расчистки частот 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" станут участниками с равными долями в уставном капитале ООО "Новые цифровые решения" для расчистки частот 5G. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" договорились, что станут участниками ООО "Новые цифровые решения" (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России", - говорится в сообщении.

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов, генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.