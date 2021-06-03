Чубайс предложил ввести трансграничный углеродный налог в ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. Трансграничный углеродный налог стоит ввести в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Давайте из защитной позиции перейдем в активную. Почему бы не подумать о введении трансграничного углеродного налога в ЕАЭС? У нас есть целый ряд технологий и отраслей, которые на хорошем уровне по энергоэффективности и, соответственно, по СО2. И в этом смысле зачем нам грязный импорт себе позволять. Ведь Евросоюз объявил налог не для России, не для Белоруссии, а для всего мира", - сказал он на сессии "Большое евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации".

Ранее Чубайс говорил о том, что российские власти допустили грубейшую ошибку, из-за которой отечественные компании будут вынуждены платить углеродный налог в европейскую, а не в российскую казну.

Речь идет о введении углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.