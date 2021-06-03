"Сбер" и власти Подмосковья намерены создать в Истре испытательный центр для беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области и "Сбер" заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение, подразумевающее создание благоприятных условий для развития беспилотного транспорта. В частности, в регионе может появиться испытательный центр для беспилотников.

Как отмечается в справочном материале, ключевым пунктом соглашения является создание испытательного центра беспилотных транспортных средств в Истре. Это будет способствовать как развитию технологий, создаваемых инженерами SberAutoTech, так и созданию новых рабочих мест на территории Подмосковья.

"Сбер" - наш давний и надежный партнер, с которым связывает ряд перспективных проектов. Сегодня мы подписали еще одно соглашение. Его значение выходит далеко за пределы региона или компании. Испытательный центр - это проект будущего, который создаст условия для прорыва в сфере беспилотного транспорта. Автомобильная тема Подмосковью очень близка. У нас работают мировые автопроизводители, формируется автомобильный кластер, строятся современные трассы. Надеюсь, что инфраструктура, научный и инновационный потенциал региона поспособствуют успеху проекта", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.