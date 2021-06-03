Иран в случае снятия санкций потенциально сможет предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Фактор Ирана для ОПЕК - ключевой и имеет больше значения, чем спрос на мировом рынке нефти. Такое мнение высказал журналистам вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в кулуарах ПМЭФ.

"Дефицит может перейти в профицит. Поэтому ОПЕК столь осторожен во всех своих действиях", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии потенциального увеличения добычи нефти Ираном на мировой рынок нефти после снятия санкций.

"Я считаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли это более важным фактором для ОПЕК, чем спрос.

Федун также сообщил, что Иран в случае снятия санкций потенциально сможет дополнительно предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти.