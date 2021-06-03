Вторая очередь завода по выпуску картофеля фри в Липецке будет запущена в начале 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вторая очередь завода компании "ЛВМ РУС" по производству картофеля фри на территории особой экономической зоны "Липецк" будет запущена в начале 2023 года, это подразумевается соглашением, подписанным в четверг между администрацией Липецкой области и компанией Lamb Weston Meijer, являющейся основным акционером "ЛВМ РУС". Свои подписи под документом в рамках Петербургского международного экономического форума поставили глава региона Игорь Артамонов и генедиректор Lamb Weston Meijer Марк Шредер.

"Ведущий производитель картофеля фри в России планирует вдвое увеличить производственные мощности существующего предприятия, сумма инвестиций превысит 13 млрд рублей, а расширение производства позволит создать 250 дополнительных рабочих мест", - сказал Артамонов. Он отметил, что власти региона очень рады расширению деятельности предприятия "с высокой культурой производства и социальной ответственностью". "Мы долго добивались того, чтобы именно у нас была построена вторая очередь завода, создали условия, инвестор принял решение", - отметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, новая линия рассчитана на обслуживание растущего рынка России и стран СНГ. При этом, как ожидается, весь картофель будет закупаться у местных фермеров при полной агрономической поддержке компании. "Строительство второй производственной линии начнется уже в текущем году, а ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года", - отметили в пресс-службе.

Шредер при подписании документа отметил о росте рынка картофеля фри во всем мире. "Рынок картофеля фри растет во всем мире, Россия является для нас приоритетом, Липецкая область для нас очень важна, она обладает большим потенциалом, хорошо развитой инфраструктурой, поэтому мы выбрали ее для строительства завода", - приводит его слова пресс-служба обладминистрации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.