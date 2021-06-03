Дополнительную развязку построят в Твери за 1,3 млрд рублей по проекту Западного моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Тверской области направят 1,3 млрд рублей на строительство дополнительной развязки по проекту Западного моста через Волгу, сообщил в интервью ТАСС в на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя.

"Это четвертый этап проекта Западный мост, который пока рассчитывается под региональную составляющую, ориентировочный бюджет 1 млрд 340 млн рублей. Это мост через Октябрьскую железную дорогу, мост будет соединять активно развивающийся сегмент в Заволжском районе - машиностроительный комплекс. Там же находятся комплекс по лакокрасочному производству, транспортные компоненты предприятия, проживают около половины населения района (около 70 тыс. человек прим. ТАСС)", - сказал Руденя.

Строительство моста с пешеходной зоной и велодорожками планируется завершить к середине 2023 года.

В январе на совещании с членами правительства президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Рудени о строительстве Западного моста через Волгу для соединения Пролетарского и Заволжского районов Твери, в которых проживают более половины населения города. Из резервного фонда правительства РФ региону на эти цели выделено 2 млрд рублей, строительство Западного моста начнется в 2021 году и завершится в срок до трех лет. Общая сумма на Западный мост оценивается в 12 млрд рублей. Более 80% от стоимости проекта будет профинансировано из федерального бюджета, остальная часть - из бюджета Тверской области.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.