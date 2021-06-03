Площадка для онлайн-продаж российского вина может быть готова через несколько месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Маркетплейс для онлайн-продаж российского вина в настоящее время активно разрабатывается и планируется к запуску через несколько месяцев, он будет работать в кооперации с Почтой России, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов.

"Мы за интернет, стремимся к интернету и делаем первый шаг. Президент поддержал идею о создании опытной системы, опытного проекта по реализации в онлайне российских вин, которые производятся из российского винограда. В этом смысле мы активно работаем, готовим технологическую и техническую базу, сам маркетплейс. <…> Надеюсь, что через несколько месяцев будем его запускать", - сказал Титов.

Он уточнил, что сотрудничество будет осуществляться через Почту России, с помощью ее логистики и системы доставки. При этом Титов добавил, что не видит оснований для запретов на реализацию вина через интернет. "Любые запреты приводят к росту контрафакта", - добавил омбудсмен.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения выступили Минздрав и Роспотребнадзор.

Минфин предлагал вводить онлайн-продажу спиртного поэтапно. Первым до 1 января 2021 года такое разрешение предполагалось предоставить производителям и оптовым продавцам вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность должны были получить компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.