Москва подписала соглашения о сотрудничестве с международными компаниями в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы подписало меморандумы о сотрудничестве и партнерстве с компаниями PepsiCo Россия и McDonald’s для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в столице. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Цели устойчивого развития - это 17 взаимосвязанных глобальных целей, призванных стать для всех городов и стран мира планом достижения лучшего устойчивого будущего.

"Сегодня правительство Москвы уделяет особое внимание достижению показателей, установленных в рамках ЦУР. <...> Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях. Наша задача сегодня - сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны, и в первую очередь - бизнес и промышленность. Мы надеемся, что меморандум - это начало нашей совместной работы, к которой скоро подключатся и другие участники", - сказал Ефимов.

От компании PepsiCo меморандум со столичным правительством заключил президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини. Со стороны ЗАО "Москва-McDonald’s" свою подпись поставил Марк Карена, генеральный директор McDonald’s в России. Меморандум фактически создаст новую площадку для взаимодействия по достижению ЦУР, представляющим совместный интерес для сторон. Это позволит им обмениваться опытом, разрабатывать совместные стратегии и обозначать перспективные векторы дальнейшей работы, а также давать разностороннюю и комплексную оценку ее результатов.

Компании, подписавшие меморандум, готовы поделиться своим опытом в реализации проектов. Так, PepsiCo, мировой производитель напитков и продуктов питания, представленный в Москве двумя молокозаводами компании "Вимм-Билль-Данн", уже не первый год реализует обширную экологическую программу.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.