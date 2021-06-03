Около 75 новых ресторанов McDonald’s откроется в Подмосковье в течение пяти лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области и McDonald’s в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее создание на территории региона 75 новых предприятий быстрого обслуживания в течение пяти лет.

В регионе уже работают более 130 предприятий этой сети, которые ежедневно принимают порядка 300 тыс. посетителей.

"В планах компании в течение пяти лет открыть на территории региона 75 новых предприятий, будет создано 6 тыс. рабочих мест", - говорится в справочной информации к соглашению.

Отмечается, что Московская область является также крупнейшим источником продукции и упаковки для McDonald’s в России. Продукция подмосковных поставщиков поставляется во все предприятия компании в России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.